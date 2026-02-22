Eine bittere Schlappe erlitt der FC Einheit Rudolstadt an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den VfB Empor Glauchau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 125 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das Match zwischen Rudolstadt und Glauchau ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte in der 3. Minute der zweiten Halbzeit (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Luis Werrmann (54.) erzielt wurde.

FC Einheit Rudolstadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 54

Der Siegeszug der Glauchauer brach nicht ab. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte noch einmal Gelb.

In der allerletzten Minute konnte Werrmann (Glauchau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Glauchauer den Platz als Sieger. Die Rudolstädter sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak, Ensenbach (75. Rupprecht), Schneider, Kponton (46. Zerrenner), Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Starke, Rühling, Schlegel, Heß (79. Barthel), Krahnert

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Werrmann, Sieber, Bernhardt, Knoll, Hähnel, Ullmann, Hertel (76. Sovago), Barth (83. Bernert), Rühling (61. Luge), Riesen (76. Gaida)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125