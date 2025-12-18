Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der Haldensleber SC vor 67 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 67 Besuchern auf dem Sportplatz Jahn-Allee geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Sören Ahlfeld für Haldensleber traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Haldensleber legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Louis Neumann der Torschütze (56.).

Haldensleber SC führt mit 2:0 – Minute 56

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kelvin Nyarko (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Hartmann, Teuchler (82. Okubazgi), Ahlfeld, Sulfrian, Wilken, Walther (82. Asfahale), Klein (76. Schürmann), Prokop (46. Neumann), Grmay (58. Petrochenko)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri (57. Anwaar), Starikovskiy, Telch (70. Prause), Böttcher (63. Drizari), Lenze (70. Tapsoba), Nyarko, Czerwenka, Rößner (57. Fleck), Kirchhoff, Meister

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67