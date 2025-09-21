Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt fuhr der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Am Sonntag haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Darvin Francis Hajowsky (32.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel Haldensleber SC gegen SG Dessau/Kochstedt – 32. Minute

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Haldensleber Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Neumann (90. Petrochenko), Wilken (55. Ahlfeld), Richter (77. Walther), Klein, Boege, Limburg, Teuchler, Prokop, Riedner (70. Zielinski), Sulfrian (46. Schnee)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Becker, Hajowsky, Seidler (59. Spielau), Karbath, Dujakovic, Krieg (75. Linke), Täubrecht, Khan (69. Vetter), Alhamwi, Fülla

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35