Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Wochenende hat der FSV Barleben 1911 im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den VfL Halle 96 I (U19) unterlag das Team von Stefan Resch mit 1:5 (0:3).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Hannes Thomas Unthan für Halle traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Khalid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (82.). Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – J. P. Meyer (65. Hoffmann), Teubner (88. Mendel), J. L. Meyer (80. Winter), Günther, Fromme, Müller, Leon (80. Hutzler), Bertram, Korbginski (88. Rautmann), Resch

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Heute, Prokein, Rayko, Khalid, Unthan (66. Witter), Ugoh (46. Zabel), Lorenz, Danyi, Meyer, Onyedeke

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35