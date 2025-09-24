Die Tennis-Szene ist derzeit auf Asien-Tour. Beim Damenturnier in Peking ist für eine Deutsche früh Endstation.

Peking - Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund ist beim Tennisturnier in Peking schon an der Auftakthürde gescheitert. Die 37-Jährige aus Metzingen unterlag bei der mit 8,96 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung der Amerikanerin Caty McNally mit 4:6, 2:6. Bei dem WTA-Turnier in Chinas Hauptstadt sind auch Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel am Start.