Der Berliner SC hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 mit 2:4 (2:1).

Berlin/MTU. Der Berliner SC und die Tennis Borussia Berlin U19 haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (2:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Lennard Engelke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Die Berliner konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Alexander Edward Lorenz der Torschütze (17.).

Tor Nummer drei schoss Lorenz für Berlin (23.). Die Partie blieb spannend. Ismael Aseko Nkili traf für Berlin (50). Danil Wostrikow traf für Berlin (84). Spielstand 3:2 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Unmittelbar darauf gelang es Eren Can Sen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 auszubauen (88.).

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – Tennis Borussia Berlin U19

Berliner SC: Sahin – (84. Olarte Kambergs), Dalal, Hakim (88. Lacheta), Rexha, Kindt, Balsüzen, Munajjed (74. Waldeck), Lorenz (74. Soueidan), Koomson

Tennis Borussia Berlin U19: – Sternberg (77. Bicakci), Akajewa, Aseko Nkili (90. Adamou), Osmani, Wostrikow, Engelke (90. Celik), Yousi, Gülvardar (46. Bashev), Dovenon, Emini (77. Sen)

Tore: 0:1 Lennard Engelke (6.), 1:1 Alexander Edward Lorenz (17.), 2:1 Alexander Edward Lorenz (23.), 2:2 Ismael Aseko Nkili (50.), 2:3 Danil Wostrikow (84.), 2:4 Eren Can Sen (88.); Schiedsrichter: Rene Wolfger (Berlin); Assistenten: David Jahn, Kevin Sonder; Zuschauer: 40