Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 251 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Germania Wernigerode.

Wernigerode/MTU. Die 251 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II besiegten das Team mit 2:0 (1:0) souverän.

Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

67. Minute: FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 Vorsprung

22 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Herbst (52. Foltis), Ibrahim (90. Reitmann), Böhme, Müller, R. Schmidt, Peszt (76. Kläfker), J. Schmidt (85. Clemens), Niehoff (64. Kodatis), Beddigs, Blecker

Germania Wernigerode: Gasch – Seil, Seil, Mittag, Müller, Hahne, Blume (79. Stechhahn), Kugenbuch (67. Koch), Krokowski, Hahne (67. Asemerom), Thiel (41. Wagner)

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251