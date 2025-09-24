weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Nach kurzer Tennis-Pause ist Daniel Altmaier wieder da. Die Rückkehr in Tokio gelingt.

Von dpa 24.09.2025, 11:08
Daniel Altmaier steht beim Tennis-Turnier in Tokio im Achtelfinale. Pamela Smith/FR172156 AP/AP/dpa

Tokio - Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Tokio ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-Jährige gewann seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:5, 6:3 und wehrte dabei im ersten Durchgang vier Satzbälle ab. Nach 90 Minuten machte Altmaier das Weiterkommen in der japanischen Hauptstadt dann perfekt.

Für Altmaier war es das erste Match seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe in der dritten Runde der US Open gegen den Australier Alex de Minaur. Danach hatte Altmaier auch für die Davis-Cup-Partie in Japan vor zwei Wochen abgesagt.

„Es war die beste Entscheidung, nach den US Open eine kleine Auszeit zu nehmen und dem Körper etwas Zeit zur Erholung zu geben. Ich fühle mich wieder richtig gut“, sagte Altmaier nach seinem Sieg.