Der Haldensleber SC errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Darvin Francis Hajowsky den Ball ins Netz (32.).

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Die Partie blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Haldensleber Elf erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz sechs.

Haldensleber SC: Krepp – Prokop, Klein, Sulfrian (46. Schnee), Limburg, Boege, Teuchler, Richter (77. Walther), Wilken (55. Ahlfeld), Neumann (90. Petrochenko), Riedner (70. Zielinski)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Hajowsky, Seidler (59. Spielau), Khan (69. Vetter), Dujakovic, Alhamwi, Becker, Krieg (75. Linke), Karbath, Täubrecht, Fülla

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35