Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt fuhr der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2).

Jannes Michael Prokop (Haldensleber SC) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Haldensleber konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Darvin Francis Hajowsky der Torschütze (32.).

32. Minute Haldensleber SC auf Augenhöhe mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Neumann den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Haldensleber sicherte (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler, Klein, Riedner (70. Zielinski), Boege, Wilken (55. Ahlfeld), Richter (77. Walther), Sulfrian (46. Schnee), Neumann (90. Petrochenko), Prokop, Limburg

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Fülla, Dujakovic, Hajowsky, Karbath, Alhamwi, Seidler (59. Spielau), Becker, Krieg (75. Linke), Khan (69. Vetter), Täubrecht

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35