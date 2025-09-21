Der Haldensleber SC sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Darvin Francis Hajowsky den Ball ins Netz (32.).

1:1 im Duell zwischen Haldensleber SC und SG Dessau/Kochstedt – 32. Minute

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Haldensleber Elf erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Prokop, Sulfrian (46. Schnee), Neumann (90. Petrochenko), Wilken (55. Ahlfeld), Riedner (70. Zielinski), Klein, Teuchler, Limburg, Richter (77. Walther), Boege

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Khan (69. Vetter), Becker, Karbath, Alhamwi, Krieg (75. Linke), Seidler (59. Spielau), Täubrecht, Hajowsky, Dujakovic, Fülla

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35