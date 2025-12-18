Der Haldensleber SC erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 67 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 67 Besuchern auf dem Sportplatz Jahn-Allee geboten. Die Haldensleber setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Sören Ahlfeld das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Louis Neumann (56.) erzielt wurde.

Haldensleber SC baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 56

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Krebs im gegnerischen Tor. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kelvin Nyarko (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Sulfrian, Ahlfeld, Prokop (46. Neumann), Klein (76. Schürmann), Grmay (58. Petrochenko), Boege, Wilken, Teuchler (82. Okubazgi), Walther (82. Asfahale)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri (57. Anwaar), Telch (70. Prause), Rößner (57. Fleck), Nyarko, Starikovskiy, Czerwenka, Kirchhoff, Böttcher (63. Drizari), Meister, Lenze (70. Tapsoba)

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67