Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).

Kleinmühlingen/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 0:3 (0:3) gegen Magdeburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und in Minute 16 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Nach kurzer Zeit leisteten die Gastgeber sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Tom Claas Stüber den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Minute 20: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:2 im Rückstand

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Eine Minute nach Anpfiff gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (90.+1). Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel (84. Ninschkewitz), Junge (46. Brösel), Pflug (46. Schmidt), Günther, Braunert, Richter, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Kietzmann (46. Jakobs), Hertel, Ostwald

Magdeburger SV Börde: König – Blümel, Gallert, Rebone (70. Schüßler), Lange, Schuster (46. Müller), Rhode (90. Rebone), Brussig, Liedtke, Kreutzer, Köhler (46. Johne)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45