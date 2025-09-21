Der Haldensleber SC sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Darvin Francis Hajowsky den Ball ins Netz (32.).

Haldensleber SC Kopf an Kopf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 32

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Die Partie blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Neumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Haldensleber zu entscheiden (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Richter (77. Walther), Sulfrian (46. Schnee), Wilken (55. Ahlfeld), Neumann (90. Petrochenko), Prokop, Riedner (70. Zielinski), Teuchler, Limburg, Klein, Boege

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Täubrecht, Seidler (59. Spielau), Karbath, Dujakovic, Khan (69. Vetter), Krieg (75. Linke), Hajowsky, Becker, Alhamwi, Fülla

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35