Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen die SG Dessau/Kochstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. Halle – Dessau: Nachdem die Turbine Halle an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit vier Toren in Führung. Endstand: 5:1 (2:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Carlo Fiete Fülla das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 24 wurde das Gegentor durch Till Bjarne Zaeske erzielt.

Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 24

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Akbar Sultanaliev den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Sikora (79. Hohl), Sultanaliev, Zaeske, Brandt, Ries, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Schneider (71. Förster), Só, Saile, Heidelberger (55. Hildebrandt)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Dujakovic (30. Täubrecht), Seidler, Krieg (61. Bro), Fülla (47. Linke), Becker, Alhamwi, Khan, Hajowsky, Saalmann, Panzer

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39