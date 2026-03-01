Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 4:3 (1:1)-Erfolg gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Levi Räke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Ilsenburger doch noch revanchieren: In Minute 46 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Nick Schmidt erzielt.

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1 in Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Maddox Liam Kegel (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – F. C. Schmidt, R. F. Abel, Festerling, Busch, Schipp, Riemenschneider, Knochen, L. Abel, Munzke, Mai

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Okunowski, Jülich, Herbst, Räke, Kegel, Manegold, Wolff, Ilse, Abraham Maketh, Fischer

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25