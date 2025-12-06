Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:1 (2:1) ging die Turbine Halle von Coach Maximilian Heller aus dem Duell mit der SG Dessau/Kochstedt vom Platz.

Halle/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat die Turbine Halle nach einem deutlichen Rückstand die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) bezwungen.

Gleich nach Anpfiff schoss Carlo Fiete Fülla das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Till Bjarne Zaeske den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – 24. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Akbar Sultanaliev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (87.). Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Sultanaliev, Heidelberger (55. Hildebrandt), Schneider (71. Förster), Só, Ries, Sikora (79. Hohl), Zaeske, Brandt, Saile

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Hajowsky, Seidler, Becker, Panzer, Saalmann, Dujakovic (30. Täubrecht), Alhamwi, Fülla (47. Linke), Krieg (61. Bro), Khan

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39