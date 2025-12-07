Die SG Union Sandersdorf unter Leitung von Trainer Benjamin Boenecke feierte einen deutlichen Erfolg über die NSG SSC/RW Weißenfels mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 geboten. Die Sandersdorfer setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Miguel Mittmeier für Sandersdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (33.). Die Sandersdorfer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Tyson Stagat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Schneider (79. Franzke), Stagat, Pätzke, Groh, Uhte, Osterland (75. Seide), Trettenbach, Wieczorek, Mittmeier (65. Herzel)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Klose (58. Roshchyn Cintra), Kalkofen, Heerdegen, Perrey (81. Magul), Menzel, Kuhles, Schulze, Wagner, Buttlar (73. Saedan), Borkmann

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40