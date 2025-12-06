Fußball-Landesklasse 1: An diesem Samstag hat der SV Medizin Uchtspringe im heimischen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Steffen Säger mit 0:5 (0:2).

Nach nur 15 Minuten schoss Eddie Siebert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Burger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Denis Neumann der Torschütze (27.).

SV Medizin Uchtspringe liegt 0:2 zurück – Minute 27

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Erik Teege traf in Minute 46 und Pascal Thiede in Minute 84. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für die Uchtspringer. In Minute 87 lenkte Elias Schadow den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Burger BC 08 I

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – S. Ziesmann, Adam, Wolter, Gerhardt, Rostomyan (87. Wojahn), Klukas, Schadow, Nabizade, Stoppa, Bosse

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede, Engel, Neumann, Saage (60. Wehrmann), Teege (60. Wegner), Jürgen, Siebert, Gramelsberger (70. Baas), Grisgraber, Schlitte (70. Kersten)

Tore: 0:1 Eddie Siebert (15.), 0:2 Denis Neumann (27.), 0:3 Erik Teege (46.), 0:4 Pascal Thiede (84.), 0:5 Elias Schadow (87.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 87