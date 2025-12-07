Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Spiel gegen die SG Döllnitz am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Zeitz/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (55.). Die Zeitzer konterten in sehr kurzer Zeit. Diesmal war Lio Xavier Ofiara der Torschütze (75.).

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Döllnitz e.V. steckte einmal Gelb ein. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Mika Ben Bültermann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schkopauer zu erlangen (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Müller (60. Eckardt), Kämpfe, Rolke, Thäle (66. Abdullahi Hassan), Schubert, Felgenträger, Reiche (24. Medovkin), Rothe

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Voigt, Ofiara, Lizon, Harmatha, Bültermann, Seifert (30. Trisch), Querfeld

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38