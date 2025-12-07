Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Wochenende hat der TSV Eintracht Lützen im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg unterlag das Team von Patrick Halle mit 1:5 (1:2).

Lützen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Lützener Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:5 (1:2).

Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Malte Laufer für Lützen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Faruk Ilyas Ölmez den Ball ins Netz (30.).

TSV Eintracht Lützen und TSG Wörmlitz-Böllberg – 1:1 in Minute 30

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Emir Redzhebov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu festigen (85.). In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – F. M. Nadolny, Pretzsch, Meyer, Neidhold, Weiß, Hristov, Tober, Staude, K. Nadolny, Laufer

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ouedraogo, Ölmez, Löbel, Schulze, Haase (46. Gorgas), Abo Zamr, Moussa Diop, Redzhebov, Schulze

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20