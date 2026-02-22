Deutlich unterlegen zeigte sich der Haldensleber SC in der Auseinandersetzung gegen den SV Arminia Magdeburg letztes Wochenende in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 4:8 (4:6).

Timo Jakob (SV Arminia Magdeburg) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Louis Neumann (6.) erzielt wurde.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Timo Jakob schoss und traf in Spielminute 11 noch einmal. So leicht ließen sich die Haldensleber aber nicht unterkriegen. Louis Neumann traf in der 16. Minute zum zweiten Mal. Unentschieden. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Jannes Michael Prokop versenkte den Ball in Spielminute 32 per Strafstoß. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Schultz schoss und traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). So einfach ließen sich die Haldensleber aber nicht abhängen. Neumann traf in der 45. Minute ein weiteres Mal. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:7. Louis Hering versenkte den Ball in Minute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Schultz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:8 ausbaute (83.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Fölsch, Sulfrian, Madaus, Grmay (46. Petrochenko), Thal, Schnee, Boege, Prokop (90. Schürmann), Ahlfeld, Neumann

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Beyer (70. Scharfe), Jakob, May, Reka, Stackfleth, Schoendube (46. Sheviakov), Hättasch (64. Hering), Schultz, Gerlach

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40