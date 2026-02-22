Eine herbe Schlappe erlitt der FC Einheit Rudolstadt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfB Empor Glauchau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 125 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (54.).

Der Siegeszug der Glauchauer brach nicht ab. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC Einheit Rudolstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Werrmann (Glauchau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Glauchauer als Sieger vom Platz. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak, Rühling, Heß (79. Barthel), Ensenbach (75. Rupprecht), Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Krahnert, Schneider, Starke, Kponton (46. Zerrenner), Schlegel

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Sieber, Rühling (61. Luge), Ullmann, Bernhardt, Werrmann, Knoll, Hertel (76. Sovago), Riesen (76. Gaida), Barth (83. Bernert), Hähnel

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125