Die SV Fortuna Magdeburg hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die NSG SSC/RW Weißenfels mit 0:2 (0:1).

0:2 – SV Fortuna Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen NSG SSC/RW Weißenfels

Magdeburg/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Roman Laqua mit 0:2 (0:1) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Lucas Menzel traf für die NSG SSC/RW Weißenfels in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

81. Minute: SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 zurück

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Schulze (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Al-Chuaibi, Tapsoba (46. Heise), Starikovskiy (74. Drizari), Telch, Prause (46. Kirchhoff), Shaqiri (64. Mohibi), Czerwenka, Böttcher, Meister, Gödecke

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Sturm (86. Meyer), Saedan, Menzel (61. Ohl), Ulrich (67. Perrey), Buttlar, Kalkofen, Wagner, Kuhles, Schulze, Heerdegen

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31