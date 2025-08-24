Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der VfL Halle 96 I (U19) von Trainer Stephan Neigenfink aus dem Duell mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halle/MTU. Die 29 Besucher haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Saleem Shero Khalid das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Paolo-Moris Heute den Ball ins Netz (45.).

45. Minute: VfL Halle 96 I (U19) führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 51: Halle traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Thomas Unthan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Die Magdeburger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Pepe Friedel für Emil Schulze und Niklas Richter für Malte Lennart Sievers den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Magdeburger. In Minute 61 lenkte Emil Schulze den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Magdeburger SV Börde

VfL Halle 96 I (U19): – Roschig, Onyedeke, Meyer, Prokein, Heute (67. Omoike), Rayko, Unthan, Khalid, Lorenz, Bärwald (61. Witter)

Magdeburger SV Börde: Model – Richter (54. Sievers), Neumann, Jäger (70. Lima Sampa), Friedel (54. Schulze), Westermann (78. Wartner), Schuster, Dunkel, Jahn, Bittmann (9. Begest), Horn

Tore: 1:0 Saleem Shero Khalid (31.), 2:0 Paolo-Moris Heute (45.), 3:0 Hannes Thomas Unthan (51.), 4:0 Emil Schulze (61.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Frank Gryga; Zuschauer: 29