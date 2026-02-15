Die NSG SSC/RW Weißenfels unter Leitung von Coach Ingolf Schöniger feierte ein deutliches Ergebnis über den FSV Barleben 1911 mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Weißenfels/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Weißenfelser gewannen deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Barleben.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jaime Ian Kalkofen für Weißenfels traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten in der 23. Minute nach. Wieder war Kalkofen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Jaime Ian Kalkofen kickt NSG SSC/RW Weißenfels in 2:0-Führung – 23. Minute

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die NSG SSC/RW Weißenfels steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Tim Schulze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel (72. Magul), May (46. Heerdegen), Mertin (64. Menzel), Wagner, Saedan (46. Klose), Schulze, Kalkofen (72. Perrey), Kuhles, Sturm, Buttlar

FSV Barleben 1911: Alexander – Schröter, Hein, Mathiot, Günther, Winter (65. Schade), Müller, Fromme, Korbginski, Meyer, Meyer

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30