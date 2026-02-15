Für die SG Dessau/Kochstedt endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:3 (1:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Darvin Francis Hajowsky (SG Dessau/Kochstedt) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (28.). Die Dessauer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (40.).

In der 59. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Spielau, Becker (88. Bro), Sanneh, Görsch (44. Täubrecht), Hajowsky, Khan (71. Panzer), Saalmann, Dujakovic (79. Seidler), Karbath, Fülla

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Trettenbach, Mittmeier (46. Pätzke), Groh, Nitsche (90. Mühlbauer), Seide, Osterland, Perl, Wieczorek, Uhte

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47