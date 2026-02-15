Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Ingolf Schöniger und sein Team NSG SSC/RW Weißenfels gegen den FSV Barleben 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Weißenfels/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Jaime Ian Kalkofen (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 23 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Kalkofen.

Jaime Ian Kalkofen kickt NSG SSC/RW Weißenfels in 2:0-Führung – Minute 23

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Tim Schulze (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen (72. Perrey), Mertin (64. Menzel), Schulze, Buttlar, Brendel (72. Magul), Wagner, Sturm, Kuhles, May (46. Heerdegen), Saedan (46. Klose)

FSV Barleben 1911: Alexander – Meyer, Fromme, Meyer, Winter (65. Schade), Schröter, Mathiot, Hein, Müller, Günther, Korbginski

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30