Magdeburg/MTU. Der VfB Ottersleben und die Turbine Halle haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tobias Menzel (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (23.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Pascal Enrico Obier das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Jalozinho Só der Torschütze (36.).

Tor Nummer drei schoss Leonard Friedrich Bogunski für Ottersleben (38.). Die Partie blieb spannend. Johann Schischka traf für Halle (54). Justus Friedrich Brandt traf für Halle (59). Jalozinho Só netzte für Halle ein (64.). Spielstand 5:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die Turbine Halle kassierte einmal Gelb. Der VfB Ottersleben e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Max Yunashev den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (82.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – Turbine Halle

VfB Ottersleben: Koch – Yunashev, Fadjinou (77. Böer), Niemann (85. Kahn), Kozloff, Raschauer (77. Schulz), Lübke, Multhaupt, Bogunski (85. Ibrahim), Rüger, Agte

Turbine Halle: Nuding – Saile, Ries, Waschkowitz, Só (69. Zaeske), Brandt, Schischka, Canabate Kasparek, Schneider (57. Sikora), Hohl (50. Hildebrandt), Obier (54. Nordhausen)

Tore: 0:1 Pascal Enrico Obier (30.), 0:2 Jalozinho Só (36.), 1:2 Leonard Friedrich Bogunski (38.), 1:3 Johann Schischka (54.), 1:4 Justus Friedrich Brandt (59.), 1:5 Jalozinho Só (64.), 2:5 Max Yunashev (82.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Maximilian Port; Zuschauer: 30