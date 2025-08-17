Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber dem SV Arminia Magdeburg machtlos und wurde mit 2:4 (2:2) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Matti Yorick Buschendorf für Magdeburg traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Anton Sheviakov der Torschütze (4.).

SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 zurück – 4. Minute

Die SV Fortuna Magdeburg e.V. lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Anton-Lasse Meister versenkte den Ball in Minute 41. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. 2:2. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Benjamin Hättasch schoss und traf in Spielminute 70 per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Etienne Aurel Hoffmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg des SV Arminia Magdeburg entschieden. In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Meister, Böttcher (60. Kirchhoff), Starikovskiy (75. Abosultan), Czerwenka, Shaqiri (40. Hännig), Tapsoba (75. Drizari), Lenze, Prause, Nyarko, Telch (46. Fleck)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Buschendorf (67. Hoffmann), May (30. Hering), Hättasch, Sheviakov (46. Johnson), Gerlach (46. Reka), Assner, Scharfe, Jakob (46. Schoendube), Kranz, Barth

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150