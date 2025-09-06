Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal und die VfB Germania Halberstadt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Neo Justin Schürmann (VfB Germania Halberstadt) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Maurice Tobias Schulze der Torschütze (14.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Maximilian Ucke den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Halberstadt sicherte (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg (83. Lohmann), Ziekau, Völzke (46. Korbani), Schulze, Meinelt, Lagemann (46. Braunschweig), Stoll, Lauck, Wolff (77. Bordizhenko), Mohamed (66. Paschke)

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Schürmann, Ucke, Behrens (69. Dobritz), Lancine (82. Schneider), Simon, Knoche, Stender (82. Leube), Leopold, Schrader (56. Roßberg), Stemmler (69. Naujoks)

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41