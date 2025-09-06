Die NSG Gräfenhainichen erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 50 Fußballfans einen klaren 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Gräfenhainichen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag 5:2 (3:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Sandro Seidel (14.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen NSG Gräfenhainichen und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 14. Minute

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Die Partie blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Hannusch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 ausbaute (79.). Damit war der Triumph der Gräfenhainicher entschieden. Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, Stockmann, Störer (46. Grimm), E. A. Brückner, L. A. Brückner, Gebele (46. Kluger), Jaschinski (76. Zimmermann), Effenberger (46. Hannusch), Schindler, Vetter (46. Thomae)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Marku, Seidel, Hartung (41. Toldea), Brand, Loschwitz, Kozlowski, Kietz, Schröter, Seelig, Giss

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50