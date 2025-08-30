Kein Punktgewinn für SG Letzlingen / Potzehne: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Möringer Sportverein einstecken.

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Christopher Bünnig für Möringer traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardeleger revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Marcel Grabau erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

SG Letzlingen / Potzehne und Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 53

15 Minuten nach der Pause konnte Paul Schönburg (Möringer) den Ball über die Linie bringen (60.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Pape, Engler, Lamprecht (54. F. Schlamann), M. Schlamann, Mertens, Krehl, Bock, Schulze, Grabau, Wiegmann

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Bünnig, Schönburg, Täger, Köppe, Hutsu, Huch, Berr (87. Bade), Rosentreter, Mayer (66. Schilling), Kumpe

Tore: 0:1 Christopher Bünnig (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52