Sargstedt/MTU. Sargstedt – Aschersleben: Nachdem die SG Sargstedt / Germania HBS II an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit sechs Toren in Führung. Endstand: 7:1 (3:1).

Jannis Göring (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marius Enge den Ball ins Netz (16.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sargstedts Jannis Jürgen Natow konnte seinem Team in Minute 22 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Aschersleben. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 18 (53.), Spieler Nummer 26 (57.) und Spieler Nummer 8 (66.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Enge den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (86.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. Die Halberstädter haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Lok Aschersleben

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Albrecht, Hotopp, Herbst (54. Kurzbach), Abazid (46. Schindler), Henning (41. Hartmann), Enge, Kühnau (37. Holstein), Michl, Natow, Richter (71. Roßmann)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Ivanchenko (21. Thon), Breyer, Block, Stopin, Gurr (27. Schimpff), Scherf, Stemmler (33. Fricke), Göring, Ivanchenko, Miroshnichenko

Tore: 0:1 Jannis Göring (14.), 1:1 Marius Enge (16.), 2:1 Jannis Jürgen Natow (22.), 3:1 Kevin Herbst (42.), 4:1 Kevin Herbst (53.), 5:1 Michel Pascal Hartmann (57.), 6:1 Justin Luca Holstein (66.), 7:1 Marius Enge (86.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 36