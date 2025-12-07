Eine Niederlage für den VfL Halle 96 besiegelte den 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Halle/MTU. Die Begegnung zwischen dem VfL Halle 96 und der VfB Germania Halberstadt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Halberstadt auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Davidson Tomás Cabral für Halle traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die VfB Germania Halberstadt steckte einmal Gelb ein (30.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Silvio Rust erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

VfL Halle 96 Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 61

Am Ende des Duells sollte es der VfB Germania Halberstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Emilio Stobbe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halberstadt sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Jagatic, Haese, Lubsch (77. Pessel), Oikonomidis, Marks, Hüttig, Jagupov, Kurti (68. Borval), Cabral, Bölke

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Huber, Kuffner Sandri, Zeidler, Heinrich, Ertmer (90. Hujdurovic), Rust, Stobbe, Grzega, Hackethal, Klaschka (70. Kühnhardt)

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98