Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SV 51 Langenapel vor 52 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Wahrburg freuen.

Salzwedel/MTU. Die 52 Besucher auf dem Sportplatz Langenapel haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedeler schlugen die Gäste aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Peters für Langenapel traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Das zweite Tor konnten die Salzwedeler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Peters den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Doppelpack von Marcel Peters bringt SV 51 Langenapel 2:0 in Führung – 76. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS Wahrburg musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Florian Roese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (90.+4). Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Stolz, Meyer, Vierke, Schulz, Beneke (46. Pokorny), Roese, Afanasew (79. Neuling), Bromann (81. Kamga Kamno), Peters, Roloff

TuS Wahrburg: Schmidt – Schlegel, Salemski (46. Schulz), Radelhof, Assmann, Rundstedt, Werle (81. Wennrich), Burghard, Wennrich, Schnee (62. Klipp), Heim

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52