Mit einer Niederlage für den VFC Plauen endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Empor Glauchau mit 0:1 (0:0).

VFC Plauen unterliegt VfB Empor Glauchau knapp mit 0:1

Plauen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem VFC Plauen und VfB Empor Glauchau. 1.034 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Der VFC Plauen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – Limmer (77. Kämpfer), Habermann Passionoto (77. Schmeißer), Martynets, Winter (77. Schubert), Hussain (55. Eichie), Haake, Sponer, Profis (62. Wagner), Tanriver, De Moura Beal

VfB Empor Glauchau: Wiener – Ullmann, Mack (62. Mende), Hertel (77. Albustin), Knoll (83. Bernhardt), Bochmann, Börner, Sieber, Werrmann (83. Gaida), Anger, Riesen

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034