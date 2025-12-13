Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VFC Plauen vor 475 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Plauen/MTU. Plauen – Stendal: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (0:1).

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Johan Martynets erzielt.

Minute 52 VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal im Gleichstand – 1:1

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Plauen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Victor Habermann Passionoto traf in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Tyron Profis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:1 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Winter (87. Wagner), De Moura Beal, Habermann Passionoto, Haake (89. Limmer), Hussain (87. Träger), Sponer, Schubert, Michalek, Martynets (89. Burdusudis), Profis (87. Plank)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Ilchenko, Buschke, Schulze, Scheffler, Knoblich (74. Grigo), Kaschlaw, Witte, Stark, Masuth

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475