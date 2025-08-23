Einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Einheit Rudolstadt fuhr der VfB Empor Glauchau am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Glauchau/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der VfB Empor Glauchau und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag 4:3 (1:1) getrennt.

Andre Luge (VfB Empor Glauchau) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Schlegel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jonas Mack/Glauchau (61 und 67.), gefolgt von Fabio Anger (VfB Empor Glauchau) in Minute 70 und Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) in Minute 77. Spielstand 4:2 für den VfB Empor Glauchau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Nach wenigen Momenten gelang es Starke, den Ball erneut ins Netz zu befördern (78.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Rudolstadt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Empor Glauchau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (91.). Der VfB Empor Glauchau sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FC Einheit Rudolstadt

VfB Empor Glauchau: Wiener – Barth, Anger, Bochmann (85. Albustin), Hertel (16. Werrmann), Börner, Sieber, Knoll (85. Schädel), Riesen, Mack (69. Ullmann), Luge (69. Rühling)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Schlegel (77. Bakavoli Mohammadi), Starke, Rühling, Ensenbach (69. Floßmann), Frackowiak, Riemer, Stelzer, Heß, Smyla, Rupprecht (69. Barthel)

Tore: 1:0 Andre Luge (8.), 1:1 Maximilian Schlegel (44.), 2:1 Jonas Mack (61.), 3:1 Jonas Mack (67.), 4:1 Fabio Anger (70.), 4:2 Manfred Starke (77.), 4:3 Manfred Starke (78.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Philipp Gentsch, Leon Gerngroß; Zuschauer: 159