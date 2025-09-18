Für den VfB 1921 Krieschow endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VFC Plauen mit 1:2 (0:1).

Kolkwitz/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Robert Koch. Der Trainer von Krieschow musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Plauen beobachten.

Tyron Profis traf für den VFC Plauen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnten die Plauener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Valentin Sponer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

VfB 1921 Krieschow gerät 0:2 ins Hintertreffen – 60. Minute

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Luca Grimm den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Krieschow erlangte (63.). Die Kolkwitz sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zizka (85. Zurawsky), Felgenträger (66. Michalski), Pahlow, Knechtel, Raak, Bittroff, Hebler, Gerstmann (66. Antosiak), Dreßler (46. Grimm), Pereira Rodrigues

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Schubert, Eichie (58. Winter), De Moura Beal, Hussain (58. Kämpfer), Profis (67. Plank), Sponer, Tanriver, Martynets (86. Greenham), Haake

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310