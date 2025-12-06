Eine Niederlage für den SC Freital besiegelte den 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:0).

Freital/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SC Freital und RSV Eintracht 1949. 214 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949

SC Freital: Kamenz – Herold (90. Ohnesorge), Menz, Frenzel (79. Böcker), Von Brezinski, Adler, Horschig, Wermann (79. Michael), Schiemann (68. Weidauer), Heidler, Fluß (68. Schulze)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Kruska, Güllmeister, Krüsemann (79. Ekalle), Steinborn, Hellwig, Wurster (88. Yatkiner), Plumpe (79. Jupolli), Mustapha, Fron

Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214