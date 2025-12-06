Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp.

Stefan Fischer traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde ein weiteres Tor durch Patrick Oeding erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

13 Minuten nach der Pause konnte Jannes Krüger (Altenweddingen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (58.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Fischer, Schulz, Rasche, Klawunn (75. Rohde), Alali Alhamad, Hildebrandt, Oeding, Reuper (90. Ladewig), Iyamu (30. Wegelin), Kutz (90. Koopmann)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent (46. Mootz), Schlieter (90. Deike), Schwarz, Dethlefsen, Richter, Wendland (85. Thielecke), Winkelmann, Harnau, Krüger, Zywotek (46. Rein)

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72