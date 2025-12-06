Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den FC Grimma ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma am Samstag 2:2 (1:0) getrennt. Schiedsrichter Tom Heilmann (Michendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Emilio Heß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Kevin Werner erzielt.

FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma – 1:1 in Minute 48

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 33 Minuten nach der Pause, als Maximilian Schlegel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Rudolstädter Team errang (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla, Kponton (46. Ensenbach), Schlegel, Heß (90. Barthel), Zerrenner, Krahnert (72. Floßmann), Starke (90. Riemer), Rühling (72. Schneider), Frackowiak, Rupprecht

FC Grimma: Lumpitzsch – Vogel, Markus (75. Cap), Ziffert, Mattheus (61. Tröger), Katzenberger, Rieger, Bartsch, Spreitzer, Kind (70. Janz), Werner

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100