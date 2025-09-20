Der SC Freital erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 210 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Robin Fluß für Freital traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Freitaler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jonas Adler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

SC Freital baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 57

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Sandro Schulze wurde für Bruno Schiemann eingesetzt und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite verließ Pascal Sauer für Viktor Stashenko den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Finn Heidler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (74.). Der SC Freital sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Herold (65. Michael), Wermann, Fluß (46. Frenzel), Horschig, Tänzer, Schiemann (65. Schulze), Weidauer (65. Heidler), Menz (83. Böcker), Von Brezinski, Adler

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Sauer (64. Stashenko), Choschnau (81. Mehnert), Hamella, Farkas (46. Exner), Nakano (46. Walter), Seifert, Wonneberger, Brunner (81. Scheibe), Sponholz, Jauck

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210