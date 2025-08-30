Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der SC Freital vor 237 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Empor Glauchau freuen.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 237 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Glauchau durch.

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

SC Freital in Minute 71 2:0 in Führung

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Philip Weidauer ersetzte Bruno Schiemann. Auf der Gastseite sprangen Phil Mende für Andre Luge und Marian Albustin für Domenic Knoll ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Schiemann (68. Weidauer), Herold, Fluß (77. Schulze), Böcker, Frenzel, Tänzer, Von Brezinski (86. Melcher), Adler, Heidler (86. Kreische), Horschig (77. Hendrich)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Knoll (50. Albustin), Bochmann (83. Degel), Werrmann, Hähnel, Mack, Luge (46. Mende), Sieber, Hertel, Börner (83. Schädel), Anger (66. Barth)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237