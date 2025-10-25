Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der RSV Eintracht 1949 vor 113 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger besiegten das Team aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gino Dörnte den Ball ins Netz.

RSV Eintracht 1949 und FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 27

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Pause, als Endi Jupolli den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (60.). Damit war der Erfolg der Brandenburger gesichert. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Wurster (90. Koschembahr), Fron, Mustapha (46. Güllmeister), Jupolli (72. Seeger), Kruska, Samson, Sommer, Hellwig, Plumpe (72. Krüsemann), Steinborn (81. Yatkiner)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (79. Schmidt), Engelhardt, Taiwo (46. Hunter), Farwig, Schmidt, Pandyal (70. Raeck), Wersig, Dörnte (79. Radomski), Lisowski, Hess (14. Pillich)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113