Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt unter Leitung von Coach Ronny Manegold feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Plötzkau 1921 mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

4:0 – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in der Partie gegen SV Plötzkau 1921 deutlich souverän

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen das Team aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

In Minute 13 schoss Maddox Liam Kegel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb (15.). Die Oscherslebener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Kegel.

35. Minute: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Führung dank Doppelpack von Maddox Liam Kegel – 2:0

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Robin Manegold (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Franke (46. Welz), Fischer, Ilse, Okunowski, Manegold, Eckert (46. Mohr), Kegel, Herbst (46. Räke), Abraham Maketh, Wolff (46. Jülich)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fleck, Fricke, Meißner, Fischer, Fromme (8. Häckert), Küstermann, Gelbke, Weise, Querfurt, Wolfram

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30