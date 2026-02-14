Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag nicht, als er sich vor 204 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen die SG Union Sandersdorf verabschieden musste.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 204 Zuschauern hat sich das Team von Benedikt Seipel mit 1:3 (1:1) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Marius Ihbe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maciej Wolanski den Ball ins Netz.

1. SC 1911 Heiligenstadt Kopf an Kopf mit SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 39

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Dennis Brunner konnte seinem Team in Minute 75 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Maximilian Scheibe (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:1 verließen die Sandersdorfer den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – SG Union Sandersdorf

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Schnellhardt, Wolanski, Köhler, Göbel, Voilenko, Ruprecht (78. Tavares), Von Breitenbuch, Stashenko (78. Fiedler), Gorges (28. Pietsch), Bako (72. Wilhelm)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Ihbe (90. Sauer), Scheibe, Mehnert, Exner (90. Nakano), Walter (90. Jauck), Hamella, Sponholz, Seifert, Schnabel, Brunner

Tore: 0:1 Marius Ihbe (3.), 1:1 Maciej Wolanski (39.), 1:2 Dennis Brunner (75.), 1:3 Maximilian Scheibe (86.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: John Bartsch, Philipp Schubert; Zuschauer: 204