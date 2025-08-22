Für den Gastgeber Bischofswerdaer FV 1 endete das Spiel gegen den FSV Budissa Bautzen am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Bischofswerda/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen ist gleichauf geendet.

Es waren schon 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Julien Hentsch für Bautzen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 für Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen – Minute 74

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Luis Bürger wurde für Leon Noah Scholze eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Norman Kloß für Toni Orosz den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Luis Bürger, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bischofswerdaer zu erreichen (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bischofswerdaer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh (79. Dolla), Scholze (62. Bürger), Stopp, Scharfe, Krautschick, Rettig, Born, Weiß, Hofmann, Hecker

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik (79. Cellarius), Kloß (66. Orosz), Hennig, Gerhardi, Rohlik, Noack, Schröder, Hentsch (79. Haustein), Käppler, Zech (90. Schäller)

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568