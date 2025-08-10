Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang der VfB Germania Halberstadt ein 1:0 (1:0)-Triumph über den VfB Auerbach 1.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB Auerbach 1 mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 356 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Ahmad Chahrour (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Davis Boateng den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega, Kohn, Hackethal, Boateng (65. Huber), Rust, Ertmer, Klaschka (65. Kühnhardt), Heller, Heinrich, Hujdurovic (86. Conrad)

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (66. Bauer), Voigt, Brejcha, Schmidt, Guzlajevs, Kadric (76. Weigel), Cermus (76. Spranger), Schardt, Birkner (66. Kaiser), Hache

Tore: 1:0 Davis Boateng (41.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, David Isaias Petzak; Zuschauer: 356